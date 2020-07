Burgemeester roept op om dit weekend zéker niet naar weide van Rock Werchter te komen

Niet alleen voor de festivalgangers ziet een jaar zonder Rock Werchter er heel anders uit, ook voor burgemeester Wouters is het aanpassen: “Het is een heel apart gevoel. Normaal zouden wij nu in Werchter kamperen, zouden we in volle voorbereiding zijn, zouden de vrijwilligers bezig zijn met het opzetten van hun drankstand, dat kan allemaal niet doorgaan. We voelen ons vandaag allemaal zeer desolaat in onze gemeente, maar zijn hoopvol voor volgend jaar. En we zijn blij dat er dit jaar toch een alternatief is, een kleinschalig, veilig alternatief.”