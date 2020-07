Chiro van Begijnendijk vertrekt op kamp: "60 km fietsen door de regen, maar ongelooflijk veel zin in!"

Het was vroeg dag voor de Chiro in Begijnendijk vandaag. Om 7 uur zijn de eerste chirogroepen vertrokken naar hun kampplaats in Amel in de Oostkantons. "We zijn opgedeeld in drie bubbels van 50 personen", vertelt chiroleidster Bauke Peeters aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "De allerjongsten, de middelsten en de oudsten. Die bubbels mogen niet met elkaar in contact komen, dus ook de kampplek en de refter zijn opgedeeld in vakken, waar de bubbels in dienen te blijven."

Om te zorgen dat ook de reis naar de kampplek veilig verloopt, vertrekt de Chiro van Begijnendijk op verschillende momenten. Chiroleidster Bauke, die tot de middelste groep behoort, vertrekt om 7 uur. "We hopen vanavond om 19 uur aan te komen in Amel. We moeten eerst 60 kilometer fietsen en dan de trein nemen naar daar." De oudsten van de Chiro moeten nog verder fietsen, 100 kilometer leggen zij vandaag af. "Maar dat deert ons niet. Corona of niet, regen of geen regen, het chirokamp is het hoogtepunt van het jaar, we hebben hier ontzettend naar uitgekeken."