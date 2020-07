Commotie rond tickets van Halve Maan: “Maar 160 Diestenaren per dag mogen gratis binnen”

Inwoners van Diest kunnen het domein de komende twee weken nog wel in, maar moeten daarvoor een ticket van “inwoner Vlaams-Brabant” kopen in plaats van “inwoner Diest”, want die laatsten zijn dus uitverkocht. En voor dat ticket “inwoner Vlaams-Brabant”, betaal je vier euro per bezoek.

“We proberen nu te overleggen met de provincie, want die beperking heeft ons totaal verrast. De situatie is op dit moment wat ze is, maar we proberen toch snel tot een andere oplossing te komen”, besluit de burgemeester van Diest.