Conner Rousseau (SP.A) stuurt inhoudelijke nota naar federale onderhandelaars en ontmoet MR-voorzitter Bouchez

Morgen zou er dan een ontmoeting op het programma staan tussen Conner Rousseau en de drie federale onderhandelaars, ook wel "drie koningen" genoemd. Daar kan ook de nota van de onderhandelaars op tafel komen te liggen, want die zou dus klaar zijn.



Dat het een en ander beweegt is duidelijk, want ook de Franstalige christendemocraten (CDH) zouden een eigen nota klaar hebben. De SP.A en het CDH leggen zo hun eigen lat waar de drie federale onderhandelaars onderdoor moeten, willen ze een nieuwe regering vormen.



"De vraag is nu of dit een spel is om elkaar de zwarte piet door te spelen of dat het oprecht is?", vraagt Wetstraatwatcher Pieterjan De Smedt zich af. "De komende dagen zal het duidelijk worden en dan is het afwachten waar dit eindigt."



Bekijk hier het gesprek met Wetstraatwatcher Pieterjan De Smedt in "Terzake":