Crossen van Overijse en Diegem maken voor het eerst deel uit van de Wereldbeker veldrijden

De veldritten van Overijse en Diegem zijn dit jaar voor het eerst in hun geschiedenis opgenomen in de Wereldbeker veldrijden. De kalender is door de coronacrisis zwaar herschikt. De cross van Overijse opent de reeks van wereldbekerwedstrijden en wordt gereden op zondag 1 november. De veldrit van Diegem vindt plaats op zondag 27 december.