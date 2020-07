Cultuur na corona: CC De Muze in Heusden-Zolder geeft meteen concertmarathon

"Relance", zo heet de concertdag vandaag. En die vlag dekt precies de lading. Het gaat om een nieuwe vliegende start na maanden gedwongen inactiviteit. Dat kwam extra hard aan want CC De Muze was nog maar sinds het najaar van 2019 actief op de nieuwe locatie in de gerenoveerde mijngebouwen van Zolder.

Het nieuwe begin is er eentje in stijl met veel muziektalent uit eigen streek. De optredens worden verzorgd door Allessio Di Ture, Along comes Mary, Mauro Pawlowski, Kameel, We Two, Marco Cirone + Miss Jolene en Lenoise. Drummer Alessio Di Turi van de Sore Losers sloeg het minifestival in gang om halftien ’s ochtends, en de artiesten treden telkens een halfuurtje op, tot laat in de avond. Het publiek moest vooraf inschrijven in bepaalde tijdsslots en in de zaal worden de afstandsregels gerespecteerd.

Het echte cultuurseizoen begint normaal in september, maar zo lang gaan ze bij De Muze niet wachten. Vanaf begin augustus is er al een uitgewerkt programma met muziek, theater en terrasfilms.