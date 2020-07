"De eerste show" in Arenbergschouwburg: comedians net na middernacht op het podium

De stand-up comedians waren blij om na bijna 4 maanden opnieuw op een podium te staan, want ze hebben het publiek gemist: "Heel hard", zegt Soe Nsuki. "Ik vrees dat ik mijn vriend thuis zot gemaakt heb met al mijn moppen. En die moet ook de slechte aanhoren hé." Bas Birker sluit daarbij aan: "Het is fijn om iets te kunnen zeggen tegen mensen die niet je vrouw en je dochter zijn."

Dat er veel minder publiek was dan anders, was voor Alex Agnew toch herkenbaar: "Ik ga terug naar het begin van mijn carrière met voor een kwart gevulde zalen en lichtjes geïnteresseerde mensen. Ik herken het, ik ga terug in de tijd. Dat is nu voor iedereen zo. Dat is het mooie, dat is het ideale aan deze tijd, dat artiesten die geen zalen uitverkopen het nu best redelijk goed doen", bulderlacht Agnew.