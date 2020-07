Zij waarschuwden al vroeg voor corona: Rogier De Langhe, de filosoof die de "coronalawine" zag aankomen

Het zijn voor De Langhe moeilijke tijden. "Ik zag dat de situatie ernstig was, maar weinig mensen geloofden mij. Ik heb zelfs grote discussies gehad met mijn vrouw. Ze begreep niet waarom ik mij zo druk maakte. Ik hoorde voortdurend zinnetjes als "het zal wel meevallen" of "we zijn goed voorbereid". Dat was frustrerend, want ik zag dat het niét zo was."

Hoe het komt dat De Langhe ziet wat anderen begin maart (nog) niet zien?

"Ik vergeleek de situatie in België met die in Hongkong", zegt De Langhe. "België telde al meer besmettingen dan Hongkong, maar terwijl in Hongkong alles werd dichtgegooid, beperkte onze overheid zich tot een oproep om vaker onze handen te wassen."



Dat De Langhe naar Hongkong kijkt, is niet toevallig. "Mijn zus woont in Hongkong. In januari stond ze op het punt te bevallen. Daarom heb ik de situatie in China aandachtig gevolgd. We moesten beslissen of mijn zus zou terugkeren naar België of niet. Je mag op zo'n moment niet te lang aarzelen. Als een epidemie erger wordt, dan gaat op een bepaald moment het luchtruim toe en dan zit je vast."