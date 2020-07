Ex-topvrouw van Proximus Dominique Leroy sluit deal met parket: voor 107.000 euro komt er einde aan voorkenniszaak

Vorige zomer maakte Leroy bekend dat ze zou overstappen naar de Nederlandse telecomspeler KPN. Later bleek dat ze een maand voor die aankondiging voor zo'n 285.000 euro aan Proximus-aandelen had verkocht. De beurswaakhond FSMA opende een onderzoek en ook het parket van Brussel onderzocht een eventueel misbruik van voorkennis. In mei stelde de onderzoeksrechter Leroy officieel in verdenking.