Eerste bioscoopgangers opgetogen na eerste filmbezoek: "Eindelijk, hier hebben we maanden op moeten wachten!"

Bij Kinepolis kan je enkel online tickets kopen en zitjes reserveren, op afstand van elkaar. Je mag ook maar ten vroegste een half uur voor de start van de film komen, de uren van de vertoningen worden ook meer gespreid en na elke vertoning wordt de zaal ook gereinigd. Die vele maatregelen konden deze bezoekers vanmiddag niet deren. "Wij zijn naar "De grote slijmfilm" gaan kijken, en dat was heel leuk", klinkt het bij enkele kinderen. "We hebben lang moeten wachten om nog eens naar de bioscoop te mogen gaan, dus we hebben er erg hard van genoten."

Door de beperking op het aantal bezoekers was het nog niet zo druk in het complex. "Daardoor konden we op een veilige manier van de film genieten", klinkt het bij een moeder van twee. "Waarom ik op de eerste dag al meteen wou komen? Mijn dochter was al heel lang aan het zeuren, dus het was liever vroeger dan later. En zeker met dit weer was de keuze dan snel gemaakt", lacht ze.

Onveilig voelen de bioscoopgangers zich niet. "Daar was het ook gewoon niet druk genoeg voor", klinkt het bij twee vriendinnen. "En omdat je telkens twee stoelen moet tussenlaten met andere bubbels kom je eigenlijk nooit met elkaar in contact. Het was een positieve ervaring."