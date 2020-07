Eerste koers sinds uitbraak van corona vond plaats in Dikkebus

Ertevoedekoers is een nieuwe wielerwedstrijd gericht op nieuwelingen en juniores. Om veiligheidsredenen werden de wedstrijden voor de eerste- en tweedejaarsnieuwelingen (jongens en meisjes van 14 en 15 jaar, nvdr) afzonderlijk gereden. Dat de honger om te mogen fietsen groot was, bewees het aantal inschrijven: maar liefst 300.

Een van de deelnemers was Maurice Van Petegem, zoon van oud-profwielrenner Peter Van Petegem (foto onder). Van Petegem merkte dat zijn zoon er zin in had. "Die gastjes zullen aan de start staan en die gaan koersen, koersen, koersen. Na enkele rondjes zal hun hartslag ook wel hoog zitten, hé."

Ook voor de wielerfans werd het stilaan tijd dat ze weer naar de koers konden gaan. "Ik heb me stikkapot verveeld, hé", zei een toeschouwer. "Ik bleef maar hopen dat de koers zou hervatten. Nu zijn we gelukkig, we weten weer waar naartoe."