We kunnen weer naar de bioscoop: maar hoe, wat kunnen we zien en tot wanneer? Filmward legt het uit

In de grote complexen is het aanbod nieuwe films, zoals de tienerprent "I still believe" en het teleurstellende "Escape from Pretoria", eerder beperkt. Bij Kinepolis, bijvoorbeeld, zetten ze vooral in op hernemingen. In de eerste plaats publiekstrekkers die nog speelden toen de lockdown inging, zoals actieknaller "Bad boys for life", #MeToo-thriller "The invisible man", Pixar-hit "Onward" en het moderne meesterwerk "Little women". Maar daar staan ook oudere blockbusters geprogrammeerd de komende weken, zoals "La la land", "Inception" en zelfs vier "Harry Potter"-afleveringen.