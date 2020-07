"Alles komt goed": extra nummer van kindertijdschrift Zonneland om corona-angst te verhelpen

De vragen en angstgegevoelens die zijn ontstaan door de coronacrisis zijn een reëel probleem. Hulplijnen voor kinderen en jongeren zoals die van AWEL en JAC krijgen veel oproepen binnen, en ook de centra voor leerlingenbegeleiding moesten meer tussenbeide komen in moeilijke thuissituaties of bij jongeren die met angststoornissen zitten.

Kinderpsychologe Katelijne Van Lommel zegt in Start Je Dag op Radio 2 Limburg dat het belangrijk is dat die negatieve gevoelens en de vragen die er nog zijn bij kinderen snel aangepakt worden. “Jongeren en kinderen heb nood aan sociale contacten, die zijn een hele tijd weggevallen. Ze zagen in die periode ook de stress en onzekerheid bij hun eigen ouders. Die onzekerheid mag niet blijven hangen. We willen dat kinderen met een goed gevoel aan de zomervakantie kunnen beginnen.”