Extra verkeersborden "zomer 30" in Mechelen

De stad Mechelen lanceert opnieuw de zomercampagne "ZON(M)E(R)30". Tijdens de maanden juli en augustus staan er 101 extra verkeersborden met "zomer 30" om de zone 30 aan te duiden. "Bij de permanente borden van de zone 30 is er al gewenning, en zo'n tijdelijk bord valt altijd meer op", zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open VLD).

"We willen de nadruk nog eens leggen op de veiligheid in de straten. In de vakantie spelen er meer kinderen op straat en door de coronacrisis zullen het er waarschijnlijk nog meer zijn omdat veel mensen de vakantie in eigen stad doorbrengen", zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). Je zal de borden vooral zien bij het inrijden van de wijken en nabij speelpleinen.