Fans Rock Werchter verwerken gemis festival in online "rouwshow": "Toch nog een beetje festivalgevoel" 

De online radioshow wordt uitgezonden vanop de bekendste weide van ons land. "Ik heb de eigenaars gecontacteerd van het huis dat op de wei in Werchter staat en gevraagd of we onze show effectief op het "heilige gras", in hun tuin, mochten opnemen. En dat was blijkbaar geen enkel probleem. We gaan nu in hun tuin een studio bouwen, waar ik samen met mijn medepresentator Lucas een blik werp op de afgelaste affiche van deze editie. Daarnaast hebben we ook een huisband, die enkele nummers zal spelen van de bands die normaal op Rock Werchter stonden."