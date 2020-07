Dakconstructie van Expo 58 herrijst in tuin in Nieuwerkerken: "Ik heb ze gered van het oud ijzer" 

Ingenieur Phil Melard is een hal aan het bouwen in zijn tuin in Nieuwerkerken met stalen spanten van Expo 58. De dakconstructie heeft hij op een werf op de kop kunnen tikken. Elk jaar in september organiseert hij een gratis festival "In de Nof" en daar kan hij de spanten van de wereldtentoonstelling goed gebruiken om een podium in te bouwen.