Foorkramers mogen weer de baan op: "Iedereen was verrast door het nieuws"

Ondertussen heeft de gemeente Ingelmunster laten weten dat ze hun kermis van 18, 19 en 20 juli, die eerst niet ging doorgaan, nu wél weer zullen organiseren. “Wel op een veilige manier natuurlijk”, zegt burgemeester Kurt Windels. “Nu is het in juli een kleine kermis met een beperkt aantal attracties. In september zal het een grotere zijn. We hebben een groot marktplein, dus zijn we ervan overtuigd dat we het veilig kunnen organiseren. We overwegen om een parcours aan te maken, met een ingang en uitgang.”