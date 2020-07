Gepassioneerd zwemmer André Joos ontzettend blij dat hij weer naar "zijn" zwembad Wezenberg kan

Antwerpenaar André Joos is 81 en is al van zijn 13 jaar een gepassioneerd zwemmer. Sinds de opening in 1973 komt hij zo goed als elke dag naar het olympisch zwembad in Antwerpen. Toen we hem vanmorgen belden in Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen stond zijn zwemtas al klaar en kon hij amper wachten om het water weer in te duiken.