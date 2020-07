Drie IS-vrouwen en zes kinderen aangekomen in Zaventem: wie zijn ze en wat gebeurt nu met hen? 

Wie zijn de drie vrouwen?

Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal vertrokken in 2013 vanuit Antwerpen samen met hun mannen en elk één kind naar Syrië. Wielandt was getrouwd met Noureddine Abouallal, de broer van haar vriendin Bouchra. Bouchra zelf was gehuwd met Said El Morabit.

Beide mannen waren lid van de terreurgroep Sharia4Belgium, en streden in Syrië bij de groep Majlis Shura Al-Mujahedin. Ze werden bij verstek veroordeeld in 2015: Noureddine Abouallal kreeg 15 jaar, Said El Morabit 5 jaar. Toen de twee mannen omkwamen in Syrië, waren de vrouwen hoogzwanger. Bouchra was bovendien gewond door een granaatinslag.

In 2014 keerden ze met hun eerste kind en de hulp van de Belgische autoriteiten terug naar ons land, waar ze konden bevallen. Daarna keerden de twee vrouwen in de zomer van 2015 met hun kinderen terug naar Syrië, naar IS-gebied, voor een tweede keer dus. Daar raakten ze later opnieuw allebei zwanger van hun derde kind.

De vrouwen verbleven een tijd in het Koerdische kamp Al-Hol in het noorden van Syrië, maar vluchtten in november 2019 allebei richting Turkije. Na een beslissing van een Turkse rechter kwamen ze op vrije voeten. Eind januari werden al vier van hun kinderen naar België teruggehaald. De andere twee komen vandaag over met hun moeders.

Ook Nadia Baghouri verbleef sinds begin 2019 in Al-Hol, waar ze eind maart vluchtte richting de Syrische grensstad Azaz, waar ze zich kon aangeven bij de Turkse autoriteiten. Dat deed ze samen met haar vier kinderen, die allemaal de achternaam Mezroui dragen. “Een levensgevaarlijke tocht van minimaal 400 kilometer, waarbij ze ook mishandelingen heeft moeten ondergaan, onderweg naar de grensstreek", aldus haar advocaat Abderrahim Lahlali.

Baghouri is één van de mensen die naar de rechtbank stapte, waardoor de Belgische Staat verplicht werd om alle nodige documenten aan in totaal 10 kinderen te bezorgen, zodat ze konden terugkeren. Dat gebeurde niet, waardoor de dwangsommen oplopen, van 5.000 euro per dag per kind. Het zou intussen om een bedrag van bijna 1 miljoen euro per kind gaan. De regering ging wel in beroep tegen de uitspraak, en de zaak wordt pas over enkele maanden behandeld.