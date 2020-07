Italië neemt voor 1 miljard euro aan drugs van terreurgroep in beslag

De Italiaanse politie heeft 14 ton synthetische drugs in beslag genomen die in Syrië geproduceerd werden door terreurgroep Islamitische Staat. Het gaat om amfetamines in de vorm van 84 miljoen captagon-pillen.



"We weten dat IS zijn eigen terroristische activiteiten vooral financiert door de handel van synthetische drugs die geproduceerd zijn in Syrië. Het land is daarmee de voorbije jaren uitgegroeid tot de belangrijkste producent van amfetamines", aldus de Italiaanse politie.