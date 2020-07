Staatsveiligheid waarschuwt in jaarrapport: "Extreemrechts schakelt een versnelling hoger"

"Sommigen hebben Islamitische Staat afgezworen maar zijn dan Hazimi (een afsplitsing van IS, red.) geworden," zegt Van Daele in Terzake. "Het zijn allemaal vormen van salafisme. Het is ook niet zo dat vrouwen geen aanslagen plegen. Het is uitzonderlijk, maar het is ook wel gebeurd." Enkele onder hen hebben ook opgeroepen om hun man te verlaten en naar Syrië te komen en daar te huwen. "Dus een totaal onschuldige rol spelen ze niet. We moeten er rekening mee houden dat niet alle vrouwen die IS afgezworen hebben niet meer radicaal zouden zijn."