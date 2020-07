Liveblog: Welke maatregelen worden vandaag versoepeld? En meer dan 1.000 doden in een dag in de VS

De voorbije 24 uur zijn in de Verenigde Staten meer dan 1.000 overlijdens gemeld door het nieuwe coronavirus, 1.199 om precies te zijn. Het is van 10 juni geleden dat er nog meer dan 1.000 overlijdens in één dag tijd gemeld werd. In totaal zijn in de VS nu al 127.410 mensen overleden als gevolg van een besmetting met het coronavirus.

Ook het aantal besmettingen is weer sterk gestegen. In 24 uur kwamen er 42.528 officieel geregistreerde beslettingen bij. In totaal zijn nu 2.634.432 besmettingen gemeld. De VS blijft het land dat het zwaarst getroffen is door corona, zowel in aantal besmettingen als in aantal overlijdens.

Het aantal besmettingen is de laatste tijd flink aan het stijgen, vooral in staten in het zuiden en het westen van het land. In Texas bijvoorbeeld zijn dinsdag 6.975 besmettingen vastgesteld, een record voor die staat. In Los Angeles en omstreken, in de staat Californië, zijn 2.779 nieuwe besmettingen gemeld. Het totale aantal besmettingen in het gebied is gestegen tot 103.529 en daarmee is het op dit moment een van de grootste brandhaarden van het virus.

De voorbije weken zijn in meerdere staten de maatregelen versoepeld, maar enkele gouverneurs zijn daarop teruggekomen door het stijgende aantal besmettingen. Gisteren nog waarschuwde viroloog Anthony Fauci, directeur van het Instituut voor Infectieziekten en adviseur van het Witte Huis, nog dat de situatie in de VS momenteel helemaal niet onder controle is. "Het zou mij niet verwonderen als we de kaap van 100.000 besmettingen per dag zouden bereiken, als we de trend niet keren", zei hij.