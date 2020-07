Man die verpleegkundigen en leerkrachten in Gent bedreigde aangehouden

Maandagnacht is in Gent een man opgepakt die in het Jan Palfijn ziekenhuis enkele verpleegkundigen had bedreigd met een mes. De man was het ziekenhuis binnengedrongen en was patiëntenkamers aan het doorzoeken. Toen verpleegkundigen hem betrapten, bedreigde hij hen met een mes en sloeg hij op de vlucht.