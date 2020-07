Met en zonder papieren: deze vluchtelingen hebben nu een diploma secundair onderwijs op zak

Doua Asaad (23) ontvangt ons in Zemst, waar ze momenteel met haar ouders, broers en zussen in een sociaal huis verblijft. De Palestijnse vluchteling is geboren en getogen in Libanon zoals vele Palestijnse vluchtelingen. Ze woont al vijf jaar in België en heeft nog altijd geen papieren. Op haar asielaanvraag kreeg ze een negatief antwoord. Dat ze nu een diploma behaalt, zorgt niet echt voor vreugde bij haar: "Het was de enige manier om niet gewoon thuis te moeten zitten en mensen te kunnen ontmoeten. Ik mag in België niets doen, omdat ik geen verblijfsvergunning heb. Teruggaan naar school was een uitweg".