Middelkerke opent bewaakt hondenstrand: "Een primeur aan onze kust"

Het bewaakt hondenstrand in Middelkerke ligt ter hoogte van de laatste redderspost van de gemeente, aan de vroegere camping Crystal Palace. Omdat honden niet welkom zijn in de bewaakte zwemzones, waren veel mensen verplicht om in een onbewaakte zone te gaan zwemmen in zee. Dat konden ze in Middelkerke niet meer aanzien en dus is er nu een bewaakt hondenstrand.

De redders die er staan, kregen een speciale opleiding om te leren omgaan met (agressieve) honden en er is ook een extra hulppost voor als er iemand gebeten of aangevallen wordt door een hond. "Al rekenen we ook op het gezond verstand en het fatsoen van de hondenbaasjes", zegt schepen van toerisme Tom Dedecker (LDD).