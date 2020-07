Minstens 50 doden in Ethiopië bij protesten na moord op populaire zanger

In de hoofdstad Addis Abeba, maar ook in kleinere steden en dorpen kwamen er duizenden mensen op straat om de protesteren. Tijdens deze protesten zijn zowel demonstranten als leden van de veiligheidstroepen om het leven gekomen. Er werden ook verschillende gebouwen in brand gestoken. “We waren niet voorbereid op deze onlusten”, zei de regionale woordvoerder nog.



De moord op de populaire protestzanger Hachalu Hundessa heeft de etnische verhoudingen in het land op scherp gezet. De 34-jarige zanger zou maandagnacht vermoord zijn, volgens de politie. De zanger zou al eerder doodsbedreigingen ontvangen hebben, maar het is niet duidelijk wie achter de moord zit. De politie onderzoekt de zaak.

(Lees verder onder tweet)