MIVB-rit kan je voortaan betalen met bankkaart of smartphone

Om een bus, tram of metro van de MIVB te nemen moest je tot op vandaag een MOBIB-kaart op zak hebben. Wie maar af en toe het openbaar vervoer in Brussel neemt, kon ook een papieren ticket aanschaffen. Maar vanaf nu kunnen gelegenheidsreizigers en toeristen veel sneller een eenvoudiger betalen via bankkaart of smartphone. Daarvoor zijn nieuwe valideringstoestellen geïnstalleerd op het hele net. Na een eerste grote test begin dit jaar is het systeem vandaag beschikbaar voor alle reizigers.