Moet de VRT zich "terughoudend" opstellen? Oppositie boos over voorstellen en aanpak meerderheidspartijen

Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen), voorzitter van de Mediacommissie van het Vlaams Parlement, is het niet eens met de manier waarop de meerderheidspartijen tewerk gaan. "Die resolutie komt verrassend meteen in de plenaire vergadering, terwijl wij wekenlang hoorzittingen hebben gehouden met stakeholders, mensen uit het veld en professoren om een sterke resolutie te maken", zegt ze in "Villa Politica". "We hadden daarover graag een grondig debat in de commissie over gehad, maar mijn commissie is volledig buitenspel gezet."

Meuleman vermoedt dat de meerderheidspartijen willen vermijden dat het tot een grondige bespreking komt van een aantal compromissen die in de schoot van de regering zijn bereikt. "Ze willen dit snel erdoor krijgen om de discussie in de kiem te smoren."