Nationale Veiligheidswet in Hongkong: al meteen een eerste arrestatie

De politie in Hongkong heeft een man opgepakt die een vlag droeg met de tekst "Hong Kong Independence" (onafhankelijkheid Hong Hong). De man had een T-shirt aan met de tekst "Free Hong Kong". De politie maakte de arrestatie zelf bekend via Twitter. (zie onder) Naar eigen zeggen had de politie een groepje betogers al herhaaldelijk gewaarschuwd dat ze volgens de nieuwe nationale veiligheidswet konden worden opgepakt.