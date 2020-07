Nog steeds veel mensen op wachtlijst sociale woningen

Over die huurpremies heeft de partij Open VLD dan weer een vraag gesteld aan minister Matthias Diependaele. Uit zijn antwoord blijkt dat het aantal huurpremies van 2013 tot 2019 enorm gestegen is. En in Limburg is de stijging, op Antwerpen na, het grootst. In die periode was er een stijging van 264 procent.