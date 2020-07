Nog geen eigen kleren voor gevangenen in Begijnenstraat in Antwerpen

Gevangenen moeten vanaf nu de mogelijkheid krijgen om eigen kleren en eigen schoeisel te dragen. Dat stond al in 2005 in de Basiswet Gevangeniswezen, maar het artikel trad pas vandaag in werking. Bij een aantal gevangenissen werd het al gedaan, zoals in Mechelen en Wortel, en in Merksplas zijn ze er ook net mee gestart. In de Begijnenstraat in Antwerpen lukt het nog niet.