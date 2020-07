Al 19 doden bij fatale woningbranden in Vlaanderen, dubbel zo veel als dezelfde periode vorig jaar

Opvallend is dat de cijfers zo slecht zijn, net nu het in Vlaanderen sinds 1 januari verplicht is om in elk huis rookmelders te hebben.

Renders was opgetogen over het feit dat rookmelders eindelijk verplicht werden in Vlaanderen. "De vraag is of iedereen wel voldoende rookmelders heeft", reageert Renders.

"Eén rookmelder per verdiep is gewoon te weinig. Als je bijvoorbeeld een rookmelder plaatst in de inkomhal en de nachthal, dan ben je wettelijk in orde. Maar wanneer die rookmelders afgaan, zitten de bewoners al vast en is er geen vluchtweg meer. Er zou een rookmelder moeten geïnstalleerd worden op elke brandgevoelige plek, zo kom je al gauw aan 5 tot 8 rookmelders per gezinswoning."