Plopsaland De Panne heropent voorzichtig: "Vandaag niet meer dan 2.500 bezoekers"

De regen heeft de eerste bezoekers niet kunnen tegenhouden. Een uur voor de attracties opengingen, stonden er al mensen aan te schuiven. "Je hebt mensen die als eersten op café of op restaurant wilden gaan. Maar wij willen als eersten terug naar de pretparken. We zijn trouwens al naar de Efteling in Nederland geweest", vertelt een vader van een gezin van 5.

Er zijn de gebruikelijke beschermingsmaatregelen: anderhalve meter afstand houden en handen ontsmetten. Bij sommige attracties moeten de bezoekers een mondmasker dragen. "Dat is bijvoorbeeld zo voor Heidi The Ride en de andere achtbanen. Vele mensen krijsen en gillen tijdens zo'n ritje en de mondmaskers moeten vermijden dat er dan speekseldeeltjes in het rond vliegen. We laten ook lege paatsen zodat de mensen niet te dicht zitten", zegt Steve Van den Kerckhof.

Als het mooi weer is, kan het erg druk zijn op 1 juli in Plopsaland De Panne. "Dan kunnen we tot 10.000 bezoekers hebben. Vandaag beperken we dat aantal tot maximum 2.500 mensen. Het is de eerste grote test. We hebben extra mensen in het park die de bezoekers sensibiliseren om zich aan de coronamaatregelen te houden. Maar we zullen zeker niet hard optreden. Tot nu toe verloopt alles prima."