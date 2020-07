Pretpark Bellewaerde in Ieper is er klaar voor: "Personeel draagt een verlengstuk om bezoekers veilig op de attracties te helpen"

Het pretpark heeft door de coronacrisis al 10 miljoen euro verlies geleden. Bij Bellewaerde keken ze dus erg uit naar de heropening. "We doen er alles aan om het virus buiten het park te houden", zegt algemeen directeur Stefaan Lemey. Vandaag en morgen laten ze in Bellewaerde sowieso maar 1.000 bezoekers per dag binnen. Dat aantal zal geleidelijk aan opgetrokken worden tot 5.000 bezoekers.

Ook het personeel aan de attracties zal de bezoekers zo weinig mogelijk aanraken. Daarvoor draagt het personeel een soort van verlengstuk aan het uniform. Het is eigenlijk een armkruk met een haakje aan. Op die manier kunnen ze de bezoekers veilig en vanop afstand op de attraties helpen.