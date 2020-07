Provincie Oost-Vlaanderen maakt toeristische locaties “autisme-vriendelijk”

Het zijn kleine dingen die het verschil kunnen maken legt Sien Depoortere uit. “Bijvoorbeeld de Scheepwerf van Baasrode is een heel oud gebouw. Vaak vergeet men dat die oude houten vloer kraakt bij elke stap die je zet. En dat kan voor overprikkeling zorgen. Als we dat vooraf communiceren in het stappenplan, zorgt dat voor minder problemen.”

Alle stappenplannen zouden nog deze zomer af moeten zijn. Daarnaast volgt ook nog een vormingsmoment voor het personeel.