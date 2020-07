Psychologen geven tips voor vakantie in coronatijd: "Belangrijker én moeilijker dan ooit om pauzeknop in te drukken"

Het is belangrijk om de pauzeknop in te drukken en aan vakantie toe te komen. "De stress naar beneden halen, de batterijen opladen, het is belangrijker dan ooit. Tegelijk is het ook moeilijker dan ooit", zegt Phalet. "Er zijn veel mensen met financiële problemen. Of je kan nu zoals veel mensen geen vakantie opnemen omdat je zaak net opnieuw opgestart is. Het vraagt creativiteit om een vakantiegevoel op te zoeken."

Wat adviseren de pyschologen dan? "Sta stil bij je eigen gevoel: wat is voor mij een vakantiegevoel? Waar voel ik me goed bij, wat is voor mij waardevol? Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Eens je dat vasthebt, kan je op zoek gaan naar creatieve manieren om dat te bereiken, en om mekaar te helpen om dat bereiken."

