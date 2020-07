Eerste resultaten van referendum in Rusland zijn binnen: Vladimir Poetin blijft allicht tot 2036 president

Volgens de oppositie draait het referendum maar om 1 ding, namelijk de macht van Poetin verlengen. Ze noemen de hervorming "roekeloos" en "geen verbetering van de grondwet".



Critici zeggen ook dat de stembusgang een opflakkering van het coronavirus in de hand kan werken. De epidemie in Rusland is namelijk nog niet onder controle.

Maar de president is niet onder de indruk van de kritiek. De voormalige KGB-spion is nu al de langstzittende leider sinds dictator Josef Stalin. De huidige termijn van Poetin loopt af in 2024.