Leest een robot binnenkort het nachtnieuws? "Een robot valt niet in slaap, maar dat lijkt me het enige voordeel"

Die context is volgens Dahdah ook inhoudelijk. "Een algoritme kan in zekere mate wel bepalen wat er belangrijk en minder belangrijk nieuws is, maar om een complex verhaal in heldere taal uit te leggen heb je een mens nodig", zegt hij. Ook in deze fakenews-tijden niet onbelangrijk: "Je hebt mensen nodig om te bepalen wat écht is." Nieuwslezers en journalisten hoeven volgens de onderzoeker dus nog niet vrezen voor hun job.