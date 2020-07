Speelhallen met gokautomaten opnieuw open: "We moeten het vooral hebben van de nachtmensen"

Johan De Nil heeft een speelhal met gokautomaten in Asse. "Ik was een beetje bang om open te doen", vertelt hij. "Maar we hebben al veel vaste klanten teruggezien op onze eerste dag. Aan de ingang is er handgel, en er liggen ook mondmaskers en handschoenen. We houden heel goed in de gaten als iemand gedaan heeft met spelen, dan ontsmetten we de spelautomaat meteen."