Stad Genk vangt zelf water op: buurtbewoners kunnen gratis aftappen

“Onlangs was het nog in het nieuws: waterkranen in Vlaanderen waar geen druppel meer uit kwam”, steekt Toon Vandeurzen, schepen van Duurzaamheid, van wal. “De gevolgen van de klimaatverandering zijn ook in Vlaanderen ontegensprekelijk. Ongeveer een derde van onze investeringen gaat deze legislatuur dan ook naar investeringen in klimaatacties. "Elke druppel telt" is een project met het oog op duurzamer watergebruik.”