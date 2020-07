Stad Mechelen steunt hotelsector: twee nachten boeken, derde gratis

Na promotiecampagnes en het kwijtschelden van de verblijftaks, heeft de stad Mechelen nu 1.000 hotelnachten aangekocht. Bij de eerste 1.000 boekingen voor twee overnachtingen, krijg je nu een derde overnachting gratis. Daarbovenop krijg je per persoon een gratis prikkelpakket. Daarmee kan je een handvol lokale specialiteiten proeven en krijg je korting in een aantal musea. Zo hoopt de stad het toerisme in Mechelen aan te wakkeren.