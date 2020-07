Geen straf voor studenten Europacollege Brugge voor uit de hand gelopen feestje

Vorige week maandag vierden de studenten van het Europacollege in Brugge het einde van het academiejaar in de verschillende studentenhuizen. In één van die studentenhuizen waren er meer dan 100 aanwezigen, wat absoluut niet mag in coronatijden. Toen de politie aankwam, kregen de agenten heel wat verwensingen naar het hoofd geslingerd en de studenten gedroegen zich arrogant en respectloos.