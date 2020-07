Toeristisch treintje van Maaseik gaat onder de hamer: "Misschien wil iemand het in zijn voortuin zetten"

Het toeristisch treintje van Maaseik 'De Sajelaer' en 3 wagons worden online geveild. Het is een wit traditioneel treintje met gouden opdruk, en het heeft jarenlang dienst gedaan voor de toeristische dienst. Schepen van toerisme Myriam Giebens: "De trein is in dienst sinds 1992, maar ondertussen is hij sterk verouderd en ook al vaak in panne gevallen. Op een bepaald moment is hij stilgevallen en was het gedaan, en we kunnen ook geen onderdelen meer vinden. "