Primeur voor Kasteel van Gaasbeek: vijf torenvalkjes toevallig ontdekt tijdens brandweerrondleiding

"We hebben de kleintjes heel toevallig ontdekt", zegt Tess Thiebaut van het Kasteel van Gaasbeek. "Mijn collega Pieter was de brandweer in de toren aan het rondleiden. Toen ze in de Carletto-kamer kwamen, een kamer die niet toegankelijk is voor het publiek, ontdekte hij de valkjes. We hebben dan meteen onze gsm bovengehaald en foto's gemaakt. Het ziet ernaar uit dat het ontzettend goed gaat met de valkjes."