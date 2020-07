Toch Ommegang in Brussel, al is het dan virtueel

De Ommegang is een historische reconstructie waarbij Keizer Karel in 1549 zijn zoon en troonopvolger, de toekomstige koning Filips, in Brussel voorstelt. Maar door de coronacrisis kan die Ommegang dit jaar niet doorgaan. Toch is er een alternatief, want van 1 tot 5 juli van 22.45 uur tot 00.30 uur zal er telkens om de 20 minuten een projectie te zien zijn op de voorgevel van het stadhuis op de Grote Markt. Een uniek spektakel van lasers, foto’s, video’s en ook het gebruik van LED’s op de gevels van de verschillende gebouwen van de Grote Markt, zal de bezoekers onderdompelen in een “Renaissance”-sfeer.