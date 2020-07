Vlaamse acrobaat bij Cirque du Soleil: "Plan om in januari doorstart te maken met shows op vaste locatie"

"De media spreken wel van een faillissement, maar ze zijn volop bezig met het zoeken naar investeerders en onderzoeken of ze verder kunnen gaan. Het plan is om de vaste shows zoals in Vegas en China te laten overleven", vertelt Danny Vrijsen in "De wereld vandaag" op Radio 1.



Het faillissement wordt vaak toegeschreven aan de coronacrisis, maar er is meer aan de hand volgens Vrijsen. "De laatste jaren werd een massa geld geïnvesteerd in nieuwe (rondreizende) shows en die waren niet altijd zo'n groot succes. Daardoor waren er al veel schulden en toen kwam de coronacrisis nog."



Ook Vrijsen kreeg dus zijn ontslag, net als alle andere artiesten, maar hij hoopt toch weer aan de slag te kunnen gaan in een van de vaste shows. "Ik heb laten weten dat ik geïnteresseerd ben om bijvoorbeeld naar Vegas te gaan, maar er staan nu zo veel artiesten op straat. Veel mensen gaan zich aanbieden, dus de kans is klein. Ondertussen houd ik mijn conditie op peil."