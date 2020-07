Vrouw bevalt op parking: "Een baby komt nu eenmaal als hij of zij zelf wil komen"

Moeder Susan: "In de auto, op weg naar het ziekenhuis, zei ik tegen mijn man: "Ik heb het gevoel dat ik moet persen." Eens uit de auto voelde ik het hoofdje al naar beneden zakken. De bedoeling was om in een bad vol water te bevallen, maar zover is het dus nooit gekomen. Mijn dochter Julia had duidelijk andere plannen."

"Op een natuurlijke manier bevallen is zo mooi, hoe het ook gebeurt. Mijn lichaam doet spontaan wat het op zo’n moment moet doen. Wel ben ik blij dat dit ons 2de kindje is. Mocht dit de eerste keer gebeurd zijn, dan zou dat veel angstaanjagender geweest zijn."

Echtgenoot Joseph voegde er nog enigszins laconiek aan toe: "Een baby komt nu eenmaal als hij of zij wil komen."

Vroedvrouw Sandra Lovaina: "Hoe snel het ook allemaal gebeurde, de moeder had op ieder moment de volledige controle over de geboorte van haar baby. Zo was zij het bijvoorbeeld die nog besliste om de auto uit te stappen. Dat het zo snel gaat, is ook niet ongebruikelijk. Alleen ging het dit keer wel supersnel. En dat heeft dan weer duidelijk bij veel mensen in deze dagen van ellende wat vreugde gebracht."