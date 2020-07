Nieuw Ruslandschandaal in de VS: wist president Trump dat Rusland Afghaanse strijders betaalde om Amerikanen te doden?

Eind vorige week berichtte The New York Times op basis van anonieme bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten dat die maanden geleden tot het besluit zijn gekomen dat een eenheid van de Russische militaire inlichtingendienst in 2019 aan de taliban gelieerde strijders in het geheim heeft betaald om Amerikaanse soldaten (en andere NAVO-militairen) in Afghanistan te doden. Op dat moment werden er vredesgesprekken gehouden met de taliban in een poging om een einde te maken aan een bijna 20 jaar durende oorlog.

In 2019 werden 20 Amerikaanse soldaten gedood in Afghanistan. Het is niet duidelijk welke van die aanslagen nu onderzocht worden of ze zijn uitgevoerd door met Russisch geld betaalde strijders. Volgens The New York Times zou alvast een aanslag nabij de luchtmachtbasis van Bagram, in april 2019, waarbij 3 Amerikaanse soldaten om het leven kwamen, in die zin onderzocht worden.