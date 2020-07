"We verwachten dat verkeershinder in en rond Antwerpen snel zal minderen", zegt Agentschap Wegen en Verkeer

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) deed gisteren al zijn beklag. Volgens hem zijn het te veel werken in één keer en is er niet goed gecommuniceerd. "Dat klopt niet", zegt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer. "We hebben wél ruim op voorhand gecommuniceerd en we plannen deze werken bewust in de zomermaanden omdat er dan minder verkeer is."