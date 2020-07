Zo ga je opnieuw naar de wellness in coronatijd: "Mondmasker in sauna hoeft niet"

Zodra de mensen in de thermen zelf gaan, hoeven ze het mondmasker niet meer te dragen. “Daar zijn verschillende parcours uitgezet. Aan de sauna’s staat ook steeds met hoeveel personen je binnen mag want je moet op anderhalve meter van mekaar zitten. We hebben ook drie kleine sauna’s bijgebouwd waar je individueel in kan, of als koppel of met je bubbel. En er staat ook overal aangeduid waar je wel of niet mag zitten. Het is een hele organisatie.”